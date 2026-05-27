“Incastrato dalla nonna”. Garlasco, la confessione su Andrea Sempio

Le nuove mosse della difesa di Andrea Sempio riaccendono ancora una volta i riflettori sul caso Garlasco, uno dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi anni. Anche nella puntata di mercoledì 27 maggio 2026 di Mattino Cinque, il delitto di Chiara Poggi è tornato al centro del dibattito con nuovi dettagli, intercettazioni e retroscena che stanno facendo discutere opinione pubblica e addetti ai lavori. Mentre la Procura continua a valutare tutti gli elementi raccolti, la strategia difensiva punta ora a smontare punto per punto le accuse emerse negli ultimi mesi.

Nelle ultime ore, infatti, la difesa avrebbe depositato ben cinque consulenze tecniche, nel tentativo di rispondere alle contestazioni investigative e alle ricostruzioni avanzate dagli inquirenti. Un passaggio importante, che però non allontana del tutto l’ipotesi di un possibile rinvio a giudizio. Sullo sfondo restano le intercettazioni, le analisi genetiche e i dubbi sulle tracce repertate nella villetta di Garlasco, elementi che continuano ad alimentare tensioni e confronti televisivi.

Le parole intercettate che fanno discutere

Nel corso della trasmissione è stata analizzata un’intercettazione attribuita ad Andrea Sempio e risalente al 21 marzo 2025. Una conversazione lunga e molto dettagliata, che secondo molti osservatori potrebbe offrire uno spaccato importante sullo stato d’animo dell’indagato e sulle sue preoccupazioni riguardo agli accertamenti scientifici. A colpire è soprattutto il riferimento agli oggetti presenti nella casa di Chiara Poggi e alle eventuali analisi del DNA.

Nel dialogo, Sempio dice: “Secondo loro adesso si possono leggere, che una volta erano illeggibili.. E poi degli oggetti che non sono stati nominati ma Angela alla fine è riuscita a farsi dare il CD con il coso, a farsi la copia, oggi lo deve studiare..E ha detto che in realtà lei ha guardato e lì dentro non c’è un co.. Mi fa: ‘Guarda che gli unici oggetti che hanno ritrovato sono le scatole del Fruttolo che ha mangiato lei quella mattina“.

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