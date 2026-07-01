“Le ha mangiato un braccio”. Il tuffo, poi la tragedia: spaventoso, sotto gli occhi del fidanzato

Quella che doveva essere una giornata trascorsa in acqua con amici e familiari si è conclusa con un episodio mortale. Una donna è stata aggredita da un alligatore mentre nuotava in un fiume: le ferite riportate sono risultate gravissime e, nonostante l’immediata richiesta di aiuto, la vittima non è sopravvissuta.

Attacco di alligatore durante una nuotata: la ricostruzione

Nelle ore successive è emerso anche l’audio della chiamata al 911 effettuata dal compagno della donna subito dopo l’attacco. La registrazione documenta i momenti concitati in cui l’uomo sollecita l’arrivo dei soccorsi descrivendo la situazione.

La chiamata al 911 e i soccorsi

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, le persone presenti sono riuscite a trascinare Clark fino alla riva. Nel frattempo il fidanzato ha contattato il 911. L’audio della telefonata, diffuso dall’emittente CBS 12 e ripreso da People, riporta le richieste di intervento urgente e la descrizione delle ferite.

Affidata ai sanitari, Clark è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta durante il tragitto a causa delle lesioni subite. Le sue condizioni, riferiscono le ricostruzioni, sarebbero apparse fin da subito molto gravi.

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