“Li ho inc** tutti”. Garlasco, Stefania Cappa intercettata: parole forti

Il caso di Garlasco continua a occupare il centro della scena mediatica e giudiziaria, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Mentre la Procura prosegue gli approfondimenti nell’ambito delle nuove indagini che hanno riportato sotto i riflettori il nome di Andrea Sempio, emergono dettagli, intercettazioni e documenti che alimentano confronti sempre più accesi tra avvocati, consulenti e opinionisti televisivi.

Negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle nuove analisi forensi, sulle discussioni legate alla cosiddetta impronta 33 e sulle numerose ricostruzioni che si sono susseguite nei programmi televisivi. Un quadro complesso nel quale ogni elemento viene passato al setaccio e ogni nuova indiscrezione finisce inevitabilmente per generare reazioni contrastanti tra chi ritiene che il caso debba essere riaperto completamente e chi invece difende le conclusioni processuali già raggiunte.

L’intercettazione di Stefania Cappa e le nuove discussioni

Tra i passaggi che stanno facendo maggiormente discutere nelle ultime ore c’è una conversazione attribuita a Stefania Cappa, una delle persone finite nuovamente sotto i riflettori mediatici a causa delle recenti ricostruzioni giornalistiche. In particolare, una frase contenuta in un’intercettazione sembrerebbe essere stata interpretata da alcuni osservatori come la dimostrazione, e insieme l’ammissione (sempre da parte di internauti che, al solito, si dividono in tifoserie), di una presunta capacità di anticipare le mosse investigative.

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