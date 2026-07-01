“Un terzo uomo”. Garlasco, nei verbali Stasi parla di un collega di Chiara

Il caso Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni aggiornamento investigativo e ogni passaggio procedurale viene seguito con particolare interesse, soprattutto ora che una nuova iniziativa della Procura ha riportato sotto i riflettori l’intero impianto che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Garlasco, i nuovi sviluppi

In questa fase, l’interesse si concentra sugli approfondimenti legati alla nuova inchiesta che vede Andrea Sempio indagato. L’attività degli investigatori procede su più piani: da un lato, la raccolta e la valutazione del materiale già disponibile; dall’altro, la verifica di consulenze e accertamenti tecnici che potrebbero incidere sul quadro complessivo.

Nelle stesse ore, anche l’analisi mediatica del caso si è arricchita di nuovi elementi. Nel corso della puntata di mercoledì 1° luglio di Morning News su Canale 5, il tema è tornato in primo piano attraverso ricostruzioni, interventi di esperti e dichiarazioni che richiamano passaggi già presenti negli atti e nei verbali, ma riletti alla luce dell’attuale scenario.

Tra gli ospiti della trasmissione era presente anche Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi. Stasi, dopo avere ottenuto l’affidamento in prova, continua a dichiararsi innocente; la difesa, nel frattempo, segue da vicino gli sviluppi della nuova indagine e le possibili conseguenze sul versante della procedura di revisione.

Il punto sull’inchiesta e il possibile percorso verso la revisione

Nel collegamento televisivo, l’inviato Emanuele Canta ha ricapitolato lo stato del fascicolo aperto dalla Procura di Pavia e il quadro degli approfondimenti in corso. Il tema centrale riguarda la possibilità che, parallelamente alle nuove verifiche investigative, si arrivi a una richiesta formale di revisione del processo che condusse alla condanna definitiva di Stasi.

Secondo quanto riferito nel corso della trasmissione, la difesa starebbe predisponendo il materiale necessario per l’eventuale procedura davanti alla Corte d’Appello competente. In parallelo, viene richiamato anche il ruolo della Procura Generale, chiamata a valutare se gli elementi raccolti possano incidere in modo significativo sull’esito definitivo del procedimento.

Nel racconto riportato in trasmissione, è stato ribadito che i passaggi procedurali non sarebbero immediati e che alcune decisioni potrebbero richiedere tempo. In particolare, l’attenzione è posta sulla valutazione complessiva del materiale raccolto e sul confronto tra le diverse analisi che verranno sottoposte agli uffici giudiziari competenti.

È in questo contesto che sono state riportate, senza modifiche, le dichiarazioni lette durante la ricostruzione televisiva: “La difesa di Alberto Stasi sta lavorando per predisporre quello che serve per la revisione, di cui si occuperà la Corte d’Appello di Brescia. Allo stesso tempo, sta lavorando anche la Procura Generale di Milano, nei mesi scorsi il Procuratore Capo di Pavia si è recato dal Procuratore Francesca Nanni portando una grande quantità di materiale raccolto durante le indagini contro Andrea Sempio, secondo i magistrati pavesi questo scagionerebbe Alberto Stasi”.

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