Acqua del supermercato, la classifica di Altroconsumo: “Sei marchi bocciati, presenza di inquinanti”

Altroconsumo ha recentemente condotto un’analisi approfondita su 38 marche di acqua minerale naturale disponibili nei supermercati italiani, valutando diversi parametri quali la qualità dell’acqua, la presenza di metalli pesanti, l’impatto ambientale delle confezioni e la chiarezza delle etichette. I risultati di questo studio offrono una panoramica dettagliata per aiutare i consumatori a fare scelte informate.

Considerazioni sull’impatto ambientale e la sicurezza

L’analisi di Altroconsumo ha evidenziato soprattutto l’importanza dell’impatto ambientale delle confezioni. In particolare, l’uso del vetro, sebbene spesso percepito come più ecologico, è stato penalizzato a causa del maggiore peso e delle emissioni di CO₂ associate al trasporto. Al contrario, le bottiglie in PET, soprattutto quelle realizzate con plastica riciclata, sono state valutate più favorevolmente. Inoltre, l’associazione ha sottolineato l’importanza della chiarezza delle etichette, penalizzando quelle con informazioni poco leggibili, come la data di scadenza. Nella classifica di Altroconsumo c’è anche un marchio da evitare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)