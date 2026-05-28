Addio al famoso attore: stroncato dalla malattia a 69 anni

Il mondo della televisione e del cinema dice addio a Pierre Deny, attore francese diventato celebre a livello internazionale grazie alla serie Netflix Emily in Paris. L’interprete si è spento all’età di 69 anni dopo essere stato colpito da una forma aggressiva di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

La morte dell’attore risale a lunedì 25 maggio, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore attraverso un comunicato diffuso dalle figlie e dalla famiglia alla stampa francese ed europea. “È con profonda emozione che vi annunciamo la scomparsa di Pierre Deny, avvenuta a seguito di una forma di SLA fulminante”, si legge nella nota. La rapidità con cui la malattia si è aggravata avrebbe lasciato sconvolti anche molti colleghi e professionisti del mondo dello spettacolo francese, che fino a pochi mesi fa lavoravano ancora con lui.

Il successo mondiale grazie a Emily in Paris

Negli ultimi anni Pierre Deny aveva conosciuto una nuova grande popolarità internazionale grazie all’ingresso nel cast di Emily in Paris, la serie Netflix con protagonista Lily Collins ambientata nel mondo del lusso e della moda parigina.

All’interno dello show interpretava Louis de Léon, potente e freddo amministratore delegato del gruppo JVMA. Il personaggio era stato introdotto nella terza stagione ed era poi tornato anche nella quarta, diventando uno dei protagonisti delle trame legate agli equilibri del lusso francese e alle vicende professionali della protagonista Emily Cooper. Grazie alla serie, Deny era riuscito a farsi conoscere anche dal grande pubblico internazionale dopo una carriera costruita soprattutto in Francia.

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