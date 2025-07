Addio al famoso influencer italiano: incidente drammatico, cos’è successo

La comunità degli appassionati di mountain bike è in lutto per la tragica scomparsa di Andreas Tonelli, noto influencer italiano e guida esperta, deceduto durante una delle sue consuete escursioni in Alto Adige. Tonelli, 48 anni, aveva appena celebrato sui social la conquista di una nuova vetta sulle Dolomiti, immortalando il momento con una fotografia in cui portava la sua bici in spalla e sorrideva di fronte a uno scenario mozzafiato. Poche ore dopo, un tragico incidente ha posto fine prematuramente alla sua vita.

L’allarme è scattato nella serata di martedì, quando Tonelli non ha fatto ritorno da un’escursione in mountain bike nella zona di Vallelunga, nei pressi della Val Gardena. Le squadre di soccorso alpino e l’elicottero dell’Aiut Alpin hanno avviato le ricerche che si sono protratte per ore. Solo attorno all’una di notte il suo corpo è stato individuato, dopo una caduta di circa 200 metri in un canalone particolarmente impervio. Il recupero della salma si è concluso nella mattinata successiva.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra gli oltre 120.000 follower che seguivano Tonelli su Instagram, così come tra i tanti colleghi e amici del mondo dello sport outdoor. Il tragico evento sottolinea ancora una volta i rischi insiti nelle attività di montagna, anche per gli atleti più esperti e preparati.

Andreas Tonelli era riconosciuto non solo per la sua passione per la bicicletta, ma anche per essere stato un autentico ambasciatore dell’avventura. Certificato come guida Mtb, organizzava dal 2003 spedizioni cicloturistiche in ogni parte del mondo, portando centinaia di appassionati a scoprire itinerari lontani e spettacolari.

