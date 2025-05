Alessandra Mussolini cambia partito: colpo di scena, dove va

Un colpo di scena scuote il panorama politico italiano: Alessandra Mussolini abbandona Forza Italia per unirsi ufficialmente ad un nuovo partito. Questo importante annuncio è stato comunicato dal direttivo regionale della Lega Lazio, mentre era ancora in corso una riunione cruciale a Roma.

Alessandra Mussolini cambia partito

Questo cambio di rotta della ex europarlamentare, con una carriera di spicco tra il Parlamento nazionale e Bruxelles, rappresenta un segnale significativo. Sebbene Mussolini non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, il suo passaggio al nuovo partito è descritto come imminente e si prevede che sarà formalizzato nei prossimi giorni con un incontro diretto con il leader del partito. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)