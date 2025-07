Allen, cosa si scopre dopo il ritrovamento del piccolo – Si è conclusa positivamente la vicenda della scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni che era sparito nelle prime ore di sabato da un campeggio nella località Latte di Ventimiglia. Il suo ritrovamento, avvenuto nella mattinata di domenica, ha sollevato un’ondata di sollievo tra i soccorritori e la comunità. L’annuncio del recupero di Allen è stato accolto dai clacson dei mezzi di emergenza, che hanno celebrato il momento con segnali di gioia collettiva.

Allen è stato localizzato in una zona collinare sopra il supermercato Conad, a circa tre chilometri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. Al momento del ritrovamento il bambino si presentava disorientato, ma cosciente e in condizioni generali buone. I sanitari hanno effettuato accertamenti sul suo stato di salute; il piccolo, ignaro della mobilitazione generata dalla sua scomparsa, risultava in forze. Una vicenda a lieto fine dai contorni però assurdi.

Ricostruzione dei fatti e testimonianze chiave

L’ultima immagine di Allen Bernard Ganao risaliva alle 19.15 di venerdì, quando le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso all’ingresso del campeggio. Nel giro di pochi minuti, mentre il padre montava la tenda e la madre era impegnata con la sorella minore, Allen, vestito con una maglietta bianca e pantaloncini verdi, si era allontanato dalla piazzola e aveva raggiunto la strada, facendo perdere le sue tracce. L’allarme era stato dato dai genitori dopo cinque minuti.

