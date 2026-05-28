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Allerta Meteo, forte temporale si sta per abbattere sull’Italia. Ecco dove

Allerta meteo in Italia: temporali e rischio idrogeologico

Un nuovo peggioramento del tempo si profila sull’Italia a causa di un indebolimento della struttura anticiclonica che nei giorni scorsi aveva favorito stabilità e un aumento delle temperature. L’ingresso di aria più fresca e instabile in quota, a contatto con l’aria calda e umida presente nei bassi strati, sta creando le condizioni per lo sviluppo di fenomeni temporaleschi anche intensi. In questo quadro, la Protezione Civile ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con allerta meteo gialla per venerdì 29 maggio 2026.
Secondo le indicazioni, i temporali potranno presentarsi in modo irregolare sul territorio, ma con episodi localmente forti: previste anche frequente attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento, con effetti potenzialmente critici su viabilità e aree sensibili dal punto di vista idrogeologico.

Scenario meteo: calo dell’alta pressione e instabilità pomeridiana

La dinamica atmosferica in atto è legata a un temporaneo arretramento del promontorio di alta pressione che aveva determinato i primi picchi di caldo della stagione. Il passaggio di impulsi instabili di matrice atlantica non configura una perturbazione estesa e continua, ma alimenta una fase di instabilità termo-convettiva, più probabile nelle ore centrali e pomeridiane.

Il contrasto tra il riscaldamento del suolo e l’aria fresca in quota favorirà la formazione di nubi a forte sviluppo verticale, con effetti anche improvvisi. Atteso inoltre un ridimensionamento termico, in grado di interrompere temporaneamente la fase calda che aveva portato ai primi bollini rossi del 2026.

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