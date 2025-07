Terribile alluvione devasta tutto: la città allagata – Un’alluvione di portata eccezionale ha paralizzato la metropoli, trasformando strade e quartieri in veri e propri fiumi. Le piogge torrenziali, incessanti per ore, hanno provocato danni gravissimi e disagi diffusi. L’ondata di maltempo ha colpito duramente anche il sistema di trasporti sotterranei: le linee della metropolitana sono state costrette a sospendere le corse, con le gallerie completamente sommerse dall’acqua.

Una alluvione straordinaria ha colpito New York, causando gravi allagamenti in tutta la città. Le piogge intense hanno provocato l’invasione delle acque in strade, edifici e infrastrutture, paralizzando la vita quotidiana e bloccando numerosi servizi essenziali. La metropolitana è stata inondata, costringendo alla sospensione delle corse e rendendo inaccessibili gallerie e stazioni. Le strade sono risultate completamente impraticabili: numerosi residenti sono rimasti confinati nelle proprie abitazioni mentre l’acqua ha raggiunto anche i piani bassi di molti palazzi e negozi. Si registrano pesanti ripercussioni anche sul traffico aereo, con voli bloccati o fortemente ritardati.

Strade sommerse e voli in ritardo: impatto dell’alluvione su trasporti e sicurezza

L’ondata di maltempo ha causato ritardi fino a tre ore per diversi voli, coinvolgendo New York e le aree suburbane. Il National Weather Service ha rilasciato un avviso di alluvione per tutti i distretti cittadini, mentre lo stato di emergenza è stato esteso anche al New Jersey. Le squadre di soccorso hanno effettuato numerosi salvataggi per mettere in sicurezza persone rimaste intrappolate a causa delle piogge torrenziali.

