Antonio Conte, chi è la donna dietro la sua scelta di restare a Napoli

Dietro ogni grande decisione di un uomo di sport, spesso si trova una donna di straordinaria influenza. A Napoli, è convinzione comune che se Antonio Conte ha scelto di proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea, lo si debba anche all’influenza di una donna in particolare: Elisabetta Muscarello.

Durante le celebrazioni per lo scudetto, tra la folla esultante, si poteva scorgere anche il suo sorriso, mentre un tifoso le gridava: “Fallo restare!” Lei, portando le mani al cuore, ha risposto con una semplicità disarmante: “Farò di tutto“. Questa risposta sincera e spontanea ha fatto di lei un’icona silenziosa per l’intera città. Elisabetta è stata parte integrante del percorso trionfale che ha attraversato Napoli, accompagnando Conte non solo fisicamente, ma con una presenza costante e discreta. La sua storia con Antonio è una di quelle che sembrano uscite da un romanzo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)