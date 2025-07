Atletica, brutto incidente per il campione azzurro: è in coma. L’Italia si ritira – Un drammatico incidente ha colpito il giovane ginnasta italiano Lorenzo Bonicelli, 23 anni, originario di Abbadia Lariana, durante la sua partecipazione alle Universiadi Estive 2025 a Essen, in Germania. Bonicelli, atleta cresciuto nella Ghislanzoni Gal di Lecco, stava rappresentando il Team Italia di Ginnastica Artistica Maschile e l’Università Mercatorum, dove è iscritto alla facoltà di Economia.

L’incidente è avvenuto nel corso della terza rotazione sugli anelli, quando Bonicelli ha perso l’equilibrio durante un esercizio ed è caduto pesantemente a terra. L’impatto ha causato un trauma severo al collo e alla colonna vertebrale cervicale, la cui gravità è stata immediatamente evidente agli operatori sanitari presenti sul campo gara. Il personale medico è intervenuto tempestivamente, immobilizzando il ginnasta e procedendo al suo trasporto in barella presso il Policlinico universitario di Essen. Qui Bonicelli è stato sottoposto d’urgenza a un delicato intervento chirurgico alle vertebre cervicali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento dell’arrivo in ospedale l’atleta era vigile, ma le sue condizioni si sono aggravate nelle ore successive. La notizia dell’incidente ha colpito profondamente la delegazione italiana e l’intero ambiente sportivo. Bonicelli era partito per le Universiadi insieme ai compagni di squadra Niccolò Vannucci e Riccardo Villa, tutti impegnati nella competizione internazionale.

La dinamica dell’incidente e il ritiro della squadra italiana

La gara era iniziata regolarmente per il Team Italia con una buona esecuzione agli esercizi di corpo libero, seguita dalla seconda rotazione al cavallo con maniglie. L’infortunio si è verificato nei primi momenti della terza rotazione, interrompendo bruscamente la prestazione della squadra azzurra e lasciando sgomento tra atleti, tecnici e pubblico presente nel palazzetto. A seguito dell’incidente, la delegazione italiana ha deciso di ritirarsi ufficialmente dalla competizione in segno di solidarietà nei confronti del compagno ferito e della sua famiglia. L’episodio ha suscitato immediata apprensione anche tra le altre nazionali presenti, con messaggi di sostegno e vicinanza giunti da numerosi team e dirigenti sportivi internazionali. Le condizioni cliniche di Bonicelli sono state definite subito molto gravi. Il bollettino medico rilasciato dai medici tedeschi ha confermato la necessità di mantenere il giovane atleta in coma farmacologico per consentire al corpo di reagire al delicato intervento chirurgico e ridurre il rischio di ulteriori complicazioni neurologiche.

A confermare la complessità della situazione è stato Steve Butcher, ex direttore della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG), che ha dichiarato: “Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega per lui”.

