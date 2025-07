Auto piomba sulla folla, è tragedia: decine di coinvolti

Tragedia intorno alle 2 del mattino: un’automobile ha attraversato la corsia opposta, investendo violentemente una folla di persone radunate all’esterno di locali e bar. Alcune persone coinvolte sono in condizioni critiche. L’area, nota per la vivace vita notturna, si è trasformata in pochi istanti in uno scenario di caos e panico.

Paura a Los Angeles, auto piomba sulla folla a East Hollywood

Un grave incidente ha sconvolto la città di Los Angeles nelle prime ore del mattino, colpendo il cuore del quartiere di East Hollywood. Intorno alle 2, un’automobile ha attraversato la corsia opposta lungo Santa Monica Boulevard, investendo violentemente una folla di persone radunate all’esterno di locali e bar.

Le ambulanze e i primi soccorritori sono giunti rapidamente, ma la scena è rimasta a lungo dominata da urla, confusione e sirene. La LAPD ha subito chiuso la zona al traffico, mentre le squadre forensi hanno avviato i rilievi utilizzando torce e droni per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Le autorità hanno sottolineato la complessità dell’evento, confermando che al momento non sono stati effettuati arresti e che tutte le ipotesi rimangono aperte.

Il racconto dei testimoni

Le parole dei testimoni sono eloquenti rispetto all’intensità dello shock vissuto. “È stato come un boato, poi la gente che urlava”, racconta un giovane intervistato poco dopo l’accaduto. “Ho visto corpi volare, e poi sangue ovunque. Nessuno capiva se stessimo scappando da una sparatoria o da un pirata della strada”. Frasi simili sono state ripetute da altri presenti, confermando la gravità della situazione e la confusione che ha seguito l’impatto.

Il Los Angeles Fire Department ha inviato più di venti unità, tra ambulanze, mezzi antincendio e squadre specializzate nel trattamento di traumi da impatto multiplo. L’intervento si è protratto fino alle prime luci dell’alba, con il trasporto degli ultimi feriti completato poco dopo le cinque. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Ma cosa è accaduto?

