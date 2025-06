Auto piomba sulla folla, diversi feriti – Erano da poco passate le 15:30 quando un uomo alla guida di una potente Mercedes ha infranto la routine di un tranquillo pomeriggio, piombando con l’auto su un gruppo di passanti e lasciando dietro di sé un’impressione di caos e panico. Urla, laceranti frenate e corpi sbalzati a terra: chi si trovava sul marciapiede ha raccontato di aver visto la vettura sbandare all’improvviso, come se l’autista avesse deciso di trasformare la strada in un’arma. Fra le persone travolte, due figure particolarmente familiari per l’uomo al volante: la moglie, trentotto anni, e la figlia di appena cinque, finite anch’esse nella traiettoria impazzita di quell’auto lanciata a tutta velocità.

Auto piomba sulla folla, diversi feriti

Solo dopo i primi minuti concitati è emerso che il dramma si stava consumando nella città tedesca di Passau, in Baviera, sul retro della stazione ferroviaria principale. La località, crocevia turistico alla confluenza di tre fiumi e nota per il suo barocco color pastello, si è ritrovata da un momento all’altro trasformata in scena del crimine. Secondo gli agenti accorsi, il veicolo è piombato sul marciapiede senza il minimo tentativo visibile di frenata: un gesto che rafforza l’ipotesi di un’azione deliberata. Cinque persone, fra cui la moglie dell’autore dell’investimento, sono state trasportate d’urgenza in ospedale; per fortuna, stando al quotidiano locale Passauer Neue Presse, nessuna verserebbe in pericolo di vita.

Un bilancio che poteva essere più grave

I numeri ufficiali parlano di cinque feriti, ma chi era presente teme che il bilancio morale sia ben più ampio. Turisti rimasti intrappolati fra i tavolini dei bar, studenti diretti verso la stazione e pendolari col trolley in mano: tutti hanno dovuto fare i conti con i secondi interminabili di una corsa omicida. «Sembrava una scena da film», ha detto un testimone, ancora sotto shock, descrivendo l’ondata di panico che ha spinto la folla a disperdersi in ogni direzione. A rallentare la corsa dell’auto è stato un cartellone pubblicitario, contro cui il conducente è andato a schiantarsi pochi metri dopo l’impatto con le persone.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva