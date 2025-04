Bimba di 4 anni perde la vista in casa, la madre disperata: cosa è successo

Sembrava una semplice giornata domestica per una mamma di 34 anni. Insieme alla sua bambina di quattro anni, aveva deciso di trasformare il momento del bucato in un’occasione di gioco, coinvolgendo la piccola in un’attività quotidiana per tenerla vicina e al sicuro. Nessuno avrebbe potuto immaginare che un gesto così innocente si sarebbe trasformato in una tragedia. Mentre la donna era impegnata con il bucato, la bambina, attirata dai colori vivaci delle capsule di detersivo, ne ha presa una e l’ha mordicchiata. In pochi secondi, il rivestimento si è rotto e il liquido tossico ha colpito direttamente i suoi occhi.

Leggi anche: Alessandro ucciso in modo brutale, cosa si scopre: il retroscena agghiacciante

Leggi anche: Acqua del supermercato, scatta il richiamo per il noto marchio: cosa bisogna sapere

Bimba di 4 anni perde la vista in casa

Le urla della bambina hanno subito allertato la mamma, che si è precipitata a soccorrerla. Tentando di alleviare il dolore, Jodi de Groot residente a Perth in Australia, ha cercato di lavare gli occhi della piccola sotto acqua corrente, ma il bruciore e l’infiammazione sono peggiorati. In preda al panico e alla disperazione, la donna ha deciso di correre al pronto soccorso.

Nonostante quattro tentativi di lavaggio oculare da parte dei medici, la situazione non migliorava. I sanitari, valutando la gravità del danno, hanno optato per un intervento chirurgico d’urgenza. Dopo un’operazione complessa e un ricovero ospedaliero durato sedici giorni, la bambina è finalmente tornata a casa, ma la sua vista resta compromessa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva