Bimbo di 3 anni precipita dalla finestra, i genitori non si accorgono di nulla – Un dramma si è consumato all’alba di venerdì 16 maggio a Castelnovo ne’ Monti, un piccolo comune sull’Appennino Reggiano, in provincia di Reggio Emilia. Un bambino di appena tre anni è precipitato dalla finestra del secondo piano della sua abitazione, dove vive con i genitori. Il piccolo sarebbe salito sul davanzale e si sarebbe sporto, cadendo nel vuoto. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 6.30 del mattino da alcuni passanti, che hanno notato il corpo del bimbo a terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Elisoccorso e trasporto d’urgenza a Parma

Il bambino è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. È stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche. I medici mantengono un riserbo comprensibile, data la delicatezza del quadro clinico, ma le informazioni trapelate parlano di un trauma importante da caduta.

Genitori in casa al momento dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i genitori del piccolo erano in casa al momento della tragedia, ma non si sarebbero accorti subito dell’assenza del bambino. Il bimbo, che secondo quanto riportato da «Fanpage» presenterebbe comportamenti compatibili con lo spettro autistico, si sarebbe arrampicato autonomamente alla finestra mentre la casa era ancora immersa nella routine del risveglio. Un attimo di disattenzione che si è trasformato in tragedia: la dinamica, purtroppo, è tristemente comune in incidenti domestici che coinvolgono bambini molto piccoli.

