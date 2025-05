Bus si sfrena dal parcheggio e precipita in strada: come è successo. Un attimo prima: risate e voci di bambini in gita. Un attimo dopo: il silenzio rotto dal tonfo di un bus turistico che si schianta in una zona rurale di Marino, nel cuore dei Castelli Romani. I dettagli.

Bus turistico fuori controllo a Marino

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia ma che, per un caso fortuito, non ha fatto registrare feriti. Dietro l’apparente tranquillità di una gita scolastica, si cela una dinamica inquietante che ora è sotto la lente delle forze dell’ordine.

Il pomeriggio si era appena concluso per una scolaresca romana in visita didattica in un agriturismo di Frattocchie, località del Comune di Marino. I bambini erano già scesi dal mezzo, così come l’autista, quando il bus turistico di una ditta capitolina ha iniziato a muoversi da solo. Un’azione improvvisa e del tutto imprevista: secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Messaggero, il mezzo si sarebbe “sfrenato” senza alcun preavviso, iniziando una lenta discesa attraverso un prato.

Dramma sfiorato per una scolaresca

La corsa si è interrotta solo dopo diversi metri, quando l’autobus ha terminato la sua traiettoria schiantandosi contro un terrapieno al margine di via delle Castagnole, una strada di collegamento tra via Spinabella e via Appia Nuova. “Erano da poco scesi tutti, per fortuna, altrimenti oggi parleremmo di ben altro”, ha commentato un agente intervenuto sul posto, come riportato da Castelli Notizie.

