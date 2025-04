Fabrizio Corona è nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta, l’ex re dei paparazzi ha scatenato reazioni con un post pubblicato su Instagram poco dopo la notizia della scomparsa di Papa Francesco. Nel suo messaggio, Corona ha scritto: “Oggi alle 7:30 del mattino è stata annunciata la morte di Papa Francesco. Proprio oggi. Il giorno dopo la Resurrezione. Il giorno in cui si celebra la vita che vince la morte. Ma qui la morte è arrivata puntuale, precisa, rituale quasi. Poi ci diranno che è solo una coincidenza. Ce ne ricorderemo di questo Paese”.

Corona non è nuovo a dichiarazioni controverse. Infatti, solo poche settimane prima, aveva affermato che il Papa era morto da due mesi, con la promessa di ritirarsi dalla vita pubblica se Papa Francesco fosse apparso in video. Tuttavia, nonostante il Pontefice si sia mostrato in pubblico, Corona non ha mantenuto la sua promessa. Al contrario, durante l’episodio finale del Peppy Night Show, è stato pubblicamente criticato: “Sei una sòla!”, gli hanno urlato.

Le reazioni al post

Il recente post di Corona ha sollevato ulteriori polemiche, suggerendo una coincidenza rituale tra la morte del Papa e il giorno successivo alla Pasqua. Questo tipo di messaggio ha alimentato il sospetto tra coloro che seguono narrazioni di informazione alternativa, spesso diffuse sui social media. Ancora una volta, Corona si trova al centro del dibattito pubblico, amplificando teorie che dividono l’opinione pubblica.

La percezione di una coincidenza simbolica tra la morte del Papa e il periodo pasquale ha trovato terreno fertile tra gli utenti dei social, dove teorie complottiste spesso prendono piede. La figura di Corona, già nota per le sue dichiarazioni provocatorie, continua a polarizzare l’attenzione, trasformandolo in un catalizzatore di discussioni accese e spesso controverse.

