“Che vergogna”. Festival di Venezia, imbarazzo per la splendida attrice: ‘via’ dal red carpet

Un episodio avvenuto sul red carpet del Festival di Venezia ha coinvolto Nina Dobrev, fermata da un addetto alla sicurezza mentre posava davanti ai fotografi. La scena, ripresa e diffusa online, è durata pochi secondi ma ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e degli utenti sui social.

L’attrice era arrivata alla Mostra del Cinema per uno degli appuntamenti in programma e aveva appena iniziato a concedersi agli obiettivi. L’intervento del personale di sicurezza ha interrotto il photocall, dando origine a una situazione che nelle immagini appare inattesa.

Nina Dobrev al Festival di Venezia: l’intervento della sicurezza

Secondo quanto emerge dai filmati circolati in rete, Nina Dobrev indossava un abito Armani Privé senza spalline, completato da un ampio drappeggio in tulle. Mentre l’attrice era davanti ai fotografi, un uomo in abito scuro si è avvicinato e le ha indicato di lasciare la zona riservata alle pose.

L’addetto avrebbe rivolto alla 37enne anche alcune indicazioni a voce. Poco dopo, una donna non visibile nelle riprese avrebbe a sua volta preso parte al breve confronto. L’espressione dell’attrice, apparsa seria nelle immagini, ha contribuito a rendere la scena particolarmente osservata.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva