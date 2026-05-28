Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione. Nei documenti depositati dalla Procura di Pavia vengono riportati passaggi che, per gli investigatori, delineano un clima di allerta e una serie di accorgimenti adottati per ridurre il rischio di intercettazioni.
In base a quanto emerge dagli atti, l’attenzione si estenderebbe anche ad alcuni comportamenti dei familiari del giovane. Pur non risultando formalmente indagati, i parenti avrebbero avuto conversazioni finite nelle attività di ascolto disposte nell’ambito degli approfondimenti investigativi.
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