Nuovi elementi tornano a far discutere l’inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio, l’attenzione si è spostata sulle intercettazioni ambientali effettuate nelle automobili di alcune persone considerate vicine all’indagato. In particolare, nelle ultime ore è emersa una registrazione attribuita a Mattia Capra, indicato come amico di lunga data di Andrea Sempio e Marco Poggi.

Le trascrizioni, diffuse da Fabio Amendolara su Panorama e poi riprese anche dalla trasmissione “Dentro la notizia” su Canale 5, hanno alimentato un confronto acceso tra letture investigative e repliche difensive. Secondo chi indaga, alcuni passaggi potrebbero avere rilievo nell’ambito della nuova attività sul caso di Chiara Poggi. La difesa, invece, sostiene che si tratti di frasi estemporanee, maturate in un contesto di forte esposizione mediatica, tra servizi televisivi e podcast dedicati al caso.

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