“Fate presto”. Garlasco, la procura accelera su Sempio: cosa cercano gli inquirenti

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, torna sotto i riflettori con nuovi sviluppi che potrebbero finalmente far luce su un mistero che dura da quasi diciotto anni. La tensione attorno al caso è aumentata con la notizia di un nuovo decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, ora indagato per l’omicidio.

Delitto di Garlasco, perquisizioni a casa di Andrea Sempio

La Procura di Pavia ha emesso un decreto di perquisizioni. In un documento di due pagine, i magistrati hanno spiegato le ragioni che hanno reso urgente questa azione, citando elementi emersi dall’analisi dei tabulati telefonici legati all’abitazione dei Poggi e dalle dichiarazioni di Sempio, dei suoi familiari e amici. I tabulati telefonici sembrano rivelare telefonate effettuate da Sempio verso la casa della vittima nei giorni precedenti il delitto. Questo elemento, insieme ad altre informazioni, ha spinto i pubblici ministeri ad agire immediatamente. “L’urgenza dell’attività investigativa risiede nella necessità di agire in modo tempestivo, una volta valutata la positività del momento contingente”, si legge nel decreto. Tale passaggio sottolinea l’intento di cogliere un’opportunità favorevole per ottenere risultati concreti nelle indagini. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)