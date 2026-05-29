Di Maio incontra Fico anni dopo: ciò che succede è surreale

Un incontro inatteso, quasi simbolico, tra due volti storici del Movimento 5 Stelle ha attirato l’attenzione negli ambienti politici. Luigi Di Maio e Roberto Fico si sono ritrovati dopo anni alla buvette del Circolo dell’Unione, in occasione di un convegno organizzato da Luigi Balestra, presidente di “Riparte l’Italia”.

Un incrocio che ha riportato alla memoria le origini del Movimento, quando entrambi facevano parte della prima generazione di parlamentari pentastellati entrati alla Camera.

L’incontro inatteso tra due ex alleati

Secondo quanto riportato, il faccia a faccia tra i due ex esponenti M5S sarebbe stato cordiale. Un saluto rapido, poi un abbraccio, segno di un rapporto personale che, nonostante le distanze politiche e le strade ormai separate, non si sarebbe del tutto interrotto.

“Ci siamo salutati, era un po’ che non lo vedevo”, avrebbe spiegato Roberto Fico a margine dell’evento, confermando di fatto l’incontro avvenuto tra i due.

Un momento semplice ma carico di significato, soprattutto se letto alla luce delle traiettorie politiche profondamente diverse intraprese negli ultimi anni.

Dal Movimento 5 Stelle a percorsi opposti

Sia Di Maio che Fico sono stati protagonisti della prima stagione del Movimento 5 Stelle, ma le loro carriere hanno seguito direzioni differenti.

Luigi Di Maio ha ricoperto ruoli di primo piano fino a diventare ministro e vicepremier, per poi lasciare il Movimento nel 2022 e intraprendere una nuova fase professionale. Oggi ricopre infatti un incarico diplomatico come rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico.

Roberto Fico, invece, dopo l’esperienza da presidente della Camera, ha proseguito il suo percorso istituzionale fino a diventare governatore della Campania, mantenendo un profilo politico più legato alla dimensione territoriale.

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