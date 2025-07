Donald Trump, preoccupano le sue condizioni: di cosa soffre il presidente Usa

Da quando Donald Trump ha messo piede alla Casa Bianca, la politica americana non è più stata la stessa. Il suo stile diretto, a volte brutale, ha rivoluzionato il rapporto tra presidente e cittadini, scavalcando la mediazione della stampa tradizionale. Tweet taglienti, attacchi frontali agli avversari, dichiarazioni roboanti: l’ex tycoon ha riscritto le regole, rendendo la comunicazione presidenziale un’arena perenne. E mentre lui sbandiera i suoi test cognitivi superati “a pieni voti”, l’opposizione lo accusa da tempo di manipolazione mediatica. Ma qualcosa, oggi, sembra incrinare la patina di invincibilità di Trump. Un dettaglio fisico ha catturato l’attenzione pubblica, scatenando interrogativi e teorie. Un dettaglio minuscolo, eppure tanto visibile.

Leggi anche: Tumori gastrointestinali, è boom di casi tra gli under 50: le cause e a cosa fare attenzione

Le strategie comunicative di Trump

Nel suo primo mandato e durante la campagna per il secondo, Donald Trump ha affinato un’abilità ben precisa: trasformare ogni critica in un attacco ai suoi detrattori, ogni dubbio sulla sua condotta in una conferma del “complotto” contro di lui. A differenza dei predecessori, Trump non si è mai posto come mediatore: ha scelto invece il ruolo di gladiatore, attaccando direttamente la stampa, definendola “nemica del popolo”, e trasformando le debolezze altrui – come l’età e lo stato di salute di Joe Biden – in spot per la propria candidatura.

“Sleepy Joe”, lo ha chiamato più volte, insistendo sul fatto che Biden fosse “inadatto al ruolo” per limiti fisici e cognitivi, mentre lui stesso si mostrava “in piena forma mentale e fisica”, con il volto abbronzato e la sicurezza di chi si sente inattaccabile. “Ho superato i test cognitivi, e non parlo solo di uno o due”, ha dichiarato più volte, facendo della propria lucidità un baluardo elettorale.

Leggi anche: Papa Leone, clamorosa sorpresa: dove farà il primo viaggio e perché

Le immagini dei lividi che preoccupano

Ma l’apparenza, si sa, può ingannare. E qualcosa ha iniziato a far scricchiolare l’immagine dell’uomo “invincibile”. Durante alcuni eventi pubblici recenti, l’attenzione non si è concentrata solo sui discorsi del candidato repubblicano, ma su alcuni lividi visibili sul dorso della sua mano destra. Le immagini sono state immortalate da giornalisti e fotografi presenti alle convention, diventando immediatamente virali e scatenando un’ondata di speculazioni sulla salute di Trump.

Da Twitter a Reddit, passando per X e Truth Social, ipotesi e commenti si sono moltiplicati: c’è chi ha parlato di terapie farmacologiche, chi di semplici ematomi da iniezione, chi persino di problemi vascolari. Una valanga di supposizioni, fino a quando non è intervenuta direttamente la Casa Bianca con un comunicato ufficiale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva