Dramma per l’ex bomber di Serie A: “Mi hanno scoperto un ospite sgradito”

Un post carico di emozione e verità quello pubblicato da uno dei calciatori che ha lasciato il segno negli anni ’90 in serie A e B. L’ex bomber tra le altre di Bari, Lecce e Livorno ha raccontato di aver scoperto una malattia che lo sta mettendo a dura prova da oltre un mese.

“Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale”, scrive in apertura. Poi la rivelazione: “Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese”.

“So che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta”

Stiamo parlando di Igor Protti, soprannominato “lo Zar”, che pur nel dramma della malattia scoperta all’improvviso non perde lo spirito combattivo che lo ha reso uno degli attaccanti più amati della Serie A anni ’90. “È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre”, scrive l’ex centravanti.

Accanto a lui, la famiglia: “So di non essere solo. Ho la mia grande e meravigliosa famiglia vicino a me, anche se non tutti possono esserlo fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità, oggi sento la vicinanza di tutti gli amici e di tutte le persone che mi hanno seguito e voluto bene”.

