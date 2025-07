Dramma per il figlio di Enzo Salvi: l’attore va su tutte le furie. Cos’è successo

Enzo Salvi, volto storico della comicità italiana, ha lasciato da parte i toni leggeri per scatenare tutta la sua rabbia sui social. Un episodio accaduto al figlio minore ha innescato un durissimo sfogo pubblicato su Instagram, dove l’attore ha usato parole durissime. «Fate schifo», ha scritto nelle sue stories, minacciando anche di voler passare «dallo spettacolo alla cronaca». Il gesto, avvenuto a Roma, ha colpito profondamente la sua sfera privata.

Furto nell’auto del figlio: la denuncia social di Enzo Salvi

L’episodio che ha fatto esplodere la rabbia di Enzo Salvi riguarda il figlio minore, vittima di un furto avvenuto nella propria auto. Secondo quanto denunciato dall’attore romano, i ladri avrebbero spaccato il vetro della vettura e portato via tutto ciò che si trovava all’interno, compresi oggetti personali e di valore.

A raccontarlo è stato lo stesso Salvi tramite Instagram, dove ha pubblicato una serie di stories durissime, senza risparmiare insulti e minacce contro i responsabili: «A quei grandissimi pezzi di me***, perché non esiste altra definizione per chi spacca il vetro dell’auto di un ragazzo e gli ruba tutto quello che ha dentro». Il tono non è quello ironico che lo ha reso popolare, ma quello di un padre ferito.

Uno sfogo durissimo: «Fate schifo, vi vengo a cercare»

Il messaggio dell’attore ha subito fatto il giro dei social: «Luridi parassiti senza onore, senza palle e senza una briciola di umanità», ha proseguito Enzo Salvi, visibilmente provato dall’accaduto. Poi l’affondo personale: «Avete colpito mio figlio e questo non lo dimenticherò. Siete il nulla travestito da persona, ladri da quattro soldi con l’anima marcia e la faccia da vigliacchi. Fate schifo».

Il comico, noto per il suo legame forte con la famiglia, ha concluso con una frase pesante: «Tanto vi vengo a cercare… voglio passare dallo spettacolo alla cronaca!». Parole che hanno acceso il dibattito tra i suoi follower, divisi tra sostegno e preoccupazione per i toni usati.

