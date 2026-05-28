E’ morto Massimo Daniele Desideri: la tragedia improvvisa proprio lì

Ancora una tragedia sul lavoro in Toscana. Un imprenditore agricolo di 65 anni, Massimo Daniele Desideri, ha perso la vita nelle campagne di Larciano, in provincia di Pistoia, dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando all’interno della sua azienda agricola.

L’uomo era molto conosciuto nella zona: era titolare dell’azienda Utilplastic di Larciano e dell’azienda agricola La Cavallina. L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 28 maggio in via Santa Lucia.

Il trattore si ribalta, inutili i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, Desideri si trovava a bordo del mezzo agricolo mentre stava lavorando in uno dei terreni dell’azienda. Per cause ancora in fase di accertamento, il trattore si sarebbe improvvisamente ribaltato, travolgendo e schiacciando il 65enne.

L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso a causa dei gravissimi traumi da schiacciamento riportati nell’incidente.

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