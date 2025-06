Elezioni comunali, tutti i risultati: chi festeggia e chi no – Le elezioni comunali in Italia hanno portato a significative trasformazioni politiche, con la città di Matera che vede un cambiamento dopo quasi vent’anni di amministrazioni di centrosinistra. Il nuovo sindaco, Antonino Nicoletti, sostenuto dal centrodestra, ha vinto il ballottaggio con il 51,3% dei voti, superando il candidato civico Roberto Cifarelli, vicino al centrosinistra, che ha ottenuto il 48,7%. La divisione e l’assenza di apparentamenti hanno favorito il candidato del centrodestra.

Durante il primo turno, Cifarelli era in vantaggio con il 43,5%, mentre Nicoletti aveva raggiunto solo il 37%. Tuttavia, la mancanza di accordi formali con il Movimento 5 Stelle e la lista Progetto Comune ha ostacolato la convergenza di voti sul candidato progressista, permettendo al centrodestra di ribaltare la situazione nel secondo turno. Nonostante la vittoria, Nicoletti dovrà governare senza una maggioranza assoluta in Consiglio comunale. La sua giunta avrà solo 12 consiglieri rispetto ai 18 della coalizione di Cifarelli. Altri tre seggi sono stati assegnati a liste esterne al ballottaggio, rendendo il suo incarico simile a un “governo dell’anatra zoppa”.

Elezioni comunali 2025, risultati: il Pd vince a Taranto

In contrasto con Matera, a Taranto il centrosinistra ha mantenuto il controllo con l’elezione di Pietro Bitetti, che ha ottenuto il 54,5% dei voti contro il candidato di centrodestra Francesco Tacente, fermo al 46%. Questo risultato rappresenta una continuità amministrativa per la città. Bitetti, nel suo primo discorso da sindaco, ha espresso la necessità di collaborazione: “La campagna elettorale è finita, ora serve collaborazione. Invito tutti a lavorare insieme, ognuno nel proprio ruolo, per il bene della città”. Ha sottolineato l’importanza del dialogo istituzionale e della cooperazione interpartitica. In Sardegna, particolare attenzione è stata rivolta a Nuoro, dove Emiliano Fenu del Movimento 5 Stelle ha trionfato con oltre il 62% dei voti al primo turno. Il distacco dal candidato di centrodestra Luigi Giuseppe Salvatore Cucca, fermo a meno del 30%, è stato netto. Fenu, ex parlamentare, ha sottolineato il forte supporto ricevuto dai cittadini, molti dei quali sono tornati per votare.

