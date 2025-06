Garlasco, come emerge sull’amico morto di Andrea Sempio – Il caso di Garlasco continua a scuotere gli animi, riemergendo con nuovi dettagli che aggiungono complessità a una vicenda già oscura. Rita Cavallaro, giornalista de Il Tempo, ha messo in luce un aspetto finora trascurato del delitto di Chiara Poggi, un elemento che potrebbe riscrivere la storia di uno dei crimini più discussi in Italia.

Garlasco, come emerge sull’amico morto di Andrea Sempio

In un articolo pubblicato sul quotidiano romano, Cavallaro rivela un enigma celato dietro un messaggio criptico postato su Facebook da Michele Bertani, amico di Andrea Sempio, attualmente sotto indagine per l’omicidio di Chiara. Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima, è accusato di complicità nell’omicidio con “Alberto Stasi” o “altre persone ancora da identificare”, secondo le autorità giudiziarie.

Rivelazioni dal post di Michele Bertani

Analizzando il post di Bertani, Cavallaro ha individuato una frase nascosta che potrebbe cambiare il corso delle indagini: “C’era una ragazza lì che sapeva”. Questo dettaglio è emerso dal testo di una canzone dei Club Dogo, apparentemente innocua, ma che rivela una verità inquietante se decodificata correttamente. La frase, secondo Cavallaro, è stata dedotta eliminando le lettere maiuscole e reinterpretando il resto in ebraico, svelando un messaggio che getta nuova luce sul caso. La scoperta accresce il mistero attorno alla morte di Chiara Poggi, aggiungendo un ulteriore livello di complessità.

