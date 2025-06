Garlasco, il Ris in casa di Chiara Poggi: cosa salta fuori – Il 9 giugno si è rivelato cruciale per l’investigazione del caso Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha ordinato un nuovo intervento dei Ris dei carabinieri, con un’operazione durata sette ore presso la villetta della famiglia Poggi. Utilizzando droni, scanner e modelli 3D, gli esperti hanno cercato di far luce sull’omicidio avvenuto nel 2007.

Durante queste ore intense, il piano terra della villetta, luogo dell’aggressione a Chiara Poggi, è stato oggetto di particolare attenzione. I nuovi accertamenti hanno mirato a misurare con precisione il pavimento dell’ingresso, dove la vittima fu colpita prima di essere trascinata sulle scale. Anche il bagno, dove l’assassino si lavò le mani, ha ricevuto particolare focus dagli investigatori.

Nuova fase investigativo per l’omicidio di Chiara Poggi

Questa nuova fase investigativa ha messo sotto i riflettori Andrea Sempio, ora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi dopo 18 anni. Gli esperti del Ris, sotto la guida del biologo Andrea Berti, hanno condotto le operazioni alla presenza di Rita e Giuseppe Poggi, i genitori della vittima. Secondo le informazioni del sito Leggo, l’ispezione permetterà di creare una “triangolazione” tra macchie, schizzi e impronte, per verificare se nella villetta fossero presenti più persone al momento del delitto.

