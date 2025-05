Garlasco, la madre di Stasi alla fine sbotta: con chi se la prende

La madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò Stasi, ha deciso di esprimersi pubblicamente dopo gli ultimi sviluppi legati all’omicidio di Chiara Poggi, per il quale suo figlio è stato condannato in via definitiva. Le sue parole sono state forti e cariche di indignazione.

Garlasco, la madre di Alberto Stasi rompe il silenzio

Il caso di Garlasco continua a sollevare interrogativi e a suscitare emozioni forti. Mentre emergono nuovi elementi, la famiglia di Alberto Stasi cerca di mantenere la speranza che la verità possa finalmente prevalere. La madre, pur mantenendo un tono pacato, non nasconde la sua determinazione nel voler vedere riaperto il caso, affinché sia fatta giustizia in modo pieno e trasparente. Le parole di Elisabetta Ligabò Stasi risuonano come un appello alla comprensione e alla riflessione, invitando tutti a considerare gli avvenimenti con uno sguardo nuovo, alla luce delle recenti scoperte. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)