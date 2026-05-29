Gita scolastica finisce in tragedia, annega ragazzino. Le corse disperate non sono servite

Tragedia durante una gita scolastica in Pennsylvania: un ragazzo di 12 anni è morto per annegamento dopo il ribaltamento di un gommone impegnato in un’uscita di rafting sul fiume Lehigh, nell’area dei monti Pocono. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, durante un’attività che coinvolgeva complessivamente 75 studenti.

Incidente durante rafting sul fiume Lehigh: cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle autorità, un gommone con a bordo cinque ragazzi si è capovolto improvvisamente. I giovani sono finiti in acqua: quattro sono riusciti a riemergere e mettersi in salvo, mentre il quinto, un dodicenne, è scomparso sotto la superficie senza più tornare a galla.

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