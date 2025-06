Grandinata record in Italia, una regione in ginocchio: danni enormi

Un pomeriggio di maltempo estremo ha colpito la regione italiana nella giornata di ieri, giovedì 5 giugno 2025, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Una supercella temporalesca, con raffiche di vento e grandine di dimensioni eccezionali, ha devastato diverse zone. I danni più ingenti si registrano su campi agricoli, automobili e infrastrutture ferroviarie.

Grandinata record in Veneto, chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis

L’ondata di maltempo si è scatenata nel pomeriggio, a partire dalla zona tra Rosà e Cassola nel Bassanese, per poi attraversare gran parte della Marca trevigiana. La grandine, con chicchi grandi come palline da tennis, ha colpito duramente soprattutto la zona compresa tra Riese ed Altivole, devastando coltivazioni di mais, ortaggi e serre. «Le foglie delle piante sono state ridotte a brandelli», ha dichiarato Coldiretti Treviso, che ha immediatamente attivato i propri tecnici per le prime stime dei danni. La grandinata ha provocato danni anche a tetti, lucernari e automobili, costringendo i vigili del fuoco a numerosi interventi.

Ferrovia Treviso-Montebelluna interrotta, treni fermati a Postioma

Anche la circolazione ferroviaria ha subito pesanti ripercussioni. Due treni partiti da Treviso e diretti a Montebelluna sono stati bloccati a Postioma. I passeggeri sono stati fatti scendere per motivi di sicurezza e i convogli sono rientrati al capolinea. È stato necessario verificare la presenza di rami o alberi caduti lungo i binari, a causa delle forti raffiche di vento e delle precipitazioni.

