Napoli, il ristorante del famoso influencer nei guai: multe e sequestri

Nel cuore pulsante di Napoli, vicino a piazza Sannazaro, un noto ristorante di pesce, gestito da due celebrità del web, è finito al centro di un’indagine in seguito a gravi irregolarità riscontrate dalle autorità. Questo locale, che aveva conquistato il pubblico grazie alla sua impronta social e alle promesse di alta qualità culinaria, è stato rivelato come teatro di numerose violazioni.

Il blitz dei carabinieri nel famoso ristorante

La notizia è stata riportata da Napoli Today. Una vasta operazione della Polizia Locale di Napoli, in collaborazione con vari enti come l’Ispettorato del Lavoro, l’Asl Napoli 1 Centro e altre autorità, avrebbe portato alla luce una serie di infrazioni che includono abusi edilizi, carenze igieniche e gestione illecita dei rifiuti. Questi problemi avrebbero evidenziato una situazione di cattiva gestione e irregolarità che va a gettare ombre su quello che appare sui social un esempio di attività di successo. Vediamo i dettagli di quanto emerso.

Violazioni e sanzioni al ristorante di Napoli

Le autorità avrebbero scoperto un’occupazione abusiva di 50 metri quadrati di suolo pubblico e una gestione dei rifiuti non conforme alle normative, caratterizzata da accumuli incontrollati e mancata raccolta differenziata. Inoltre, sono stati sequestrati circa 80 kg di alimenti privi di tracciabilità, conservati in ambienti non idonei. Le sanzioni per queste infrazioni superano i 5mila euro, con l’Asl che ha imposto 14 prescrizioni igienico-sanitarie da adempiere entro 30 giorni. Ma ci sarebbero anche altri punti problematici.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva