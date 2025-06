Un incendio improvviso ha sconvolto la nota città italiana, con le fiamme che hanno colpito il noto polo universitario della zona. Le immagini del rogo stanno rapidamente circolando sui social media, mostrando uno spettacolo di distruzione che ha lasciato tutti senza parole. Di seguito tutti i dettagli nella pagina successiva.

Leggi anche: Garlasco, arriva la richiesta a sorpresa della famiglia di Chiara Poggi

Leggi anche: La Russa, è appena arrivata la decisione sul figlio dopo le gravi accuse

Incendio spaventoso, paura nell’università italiana

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, quando una nube di fumo nero ha iniziato a espandersi, preannunciando l’arrivo di fiamme intense. I residenti locali sono stati costretti a evacuare in fretta, mentre numerosi passanti hanno filmato la scena da una distanza di sicurezza. Il dramma si è sviluppato presso l’Università della Tuscia, situata nel quartiere Riello di Viterbo. Le cause dell’incendio sono ancora sotto esame, ma si sa che le fiamme si sono levate poco dopo le 10 di mercoledì, 4 giugno. Testimoni oculari descrivono “fiamme altissime” e una densa nube di fumo che si è alzata, visibile da tutta la città.

Incendio all’Università della Tuscia: fiamme altissime

I soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente per gestire l’evacuazione e tentare di domare l’incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Secondo le prime informazioni, l’area più colpita è il Polo Agrario dell’università. Non è ancora chiaro se l’incendio abbia causato feriti o se tutte le persone siano state evacuate in sicurezza. L’emergenza è stata gestita in modo rapido, ma l’incertezza sulle cause esatte persiste.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva