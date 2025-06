“Un inferno!”. Incendio in ospedale, è tragedia: ci sono morti

In un’anonima notte di tranquillità, quando il mondo sembra sospeso tra sogno e veglia, un drammatico evento ha squarciato la calma. L’aria si è fatta densa di fumo e il silenzio è stato lacerato da un crepitio sinistro. All’improvviso, un luogo di cura si è trasformato in uno scenario di caos inimmaginabile, con allarmi che squillavano e personale medico che si adoperava freneticamente per salvare vite umane.

Incendio in ospedale, diversi morti

Le fiamme sono divampate in un reparto dell’ospedale, avanzando spietate e costringendo a una rapida evacuazione. L’odore di bruciato si è diffuso con una velocità sorprendente, mentre il personale sanitario si è trovato a fronteggiare una situazione limite, con pazienti spaventati da mettere in salvo. La scena era surreale: figure in camice bianco che si muovevano tra il fumo, portando in salvo persone inermi, alcune su sedie a rotelle, altre strette tra le braccia dei soccorritori. Qualcuno, però, non ce l’ha fatta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)