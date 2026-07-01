Incendio in un palazzo, almeno 5 morti: il drammatico video della fuga dal balcone

Un grave incendio è divampato in un condominio di dieci piani ad Anversa, in Belgio, causando almeno cinque morti e numerosi feriti. Il bilancio, al momento provvisorio, potrebbe aumentare con il proseguire delle verifiche all’interno dell’edificio.

L’episodio si è verificato nel quartiere di Linkeroever, in un complesso residenziale dove vivono oltre 200 persone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nell’evacuazione dei residenti.

Fumo denso dall’ottavo piano e soccorsi in difficoltà

Secondo quanto comunicato dalla polizia belga, una densa colonna di fumo nero si sarebbe sviluppata a partire dall’ottavo piano, rendendo più complesse le attività di soccorso e l’uscita in sicurezza delle persone presenti nello stabile.

Le autorità hanno confermato il ritrovamento dei corpi di almeno cinque vittime. Diverse persone sono rimaste ferite o intossicate dal fumo e sono state affidate alle cure del personale sanitario.

Il video della fuga dal balcone durante l’incendio

Tra le immagini diffuse nelle ore successive, un filmato mostra una fuga in condizioni di emergenza. Secondo quanto riportato dalla BBC, un uomo rimasto bloccato nel proprio appartamento sarebbe riuscito a mettersi in salvo calandosi dal balcone e raggiungendo, attraverso una finestra, l’abitazione adiacente per sottrarsi al fumo che aveva invaso il piano.

Il video documenta momenti di forte tensione: alcuni residenti, nell’attesa dei soccorsi, si sono rifugiati sui balconi per allontanarsi dal fumo.