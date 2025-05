Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 14 maggio, all’ospedale Policlinico Federico II di Napoli, interessato da un incendio di grosse proporzioni. Secondo quanto riportato dai media locali, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale partenopeo, che si sono adoperati per domare le fiamme.

Incendio all’ospedale in Italia, pazienti evacuati: la situazione

Incendio all’ospedale Policlinico Federico II di Napoli. La notizia è di poco fa e sono ancora esigue le informazioni sul rogo: da quanto si apprende, l’incendio avrebbe interessato il reparto di Odontostomatologia e Mini Chirurgia maxillo-facciale, nell’edificio 14 del complesso ospedaliero della zona collinare. In via precauzionale, alcuni pazienti sono stati evacuati e spostati in altri reparti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe originato da un seminterrato, che potrebbe essere stato il punto di partenza a causa di un malfunzionamento elettrico, probabilmente collegato a una cabina elettrica. Non sono ancora chiare le cause precise che abbiano scatenato l’incendio, ma le indagini sono già in corso per chiarire i dettagli. È possibile che il sovraccarico di corrente o un guasto tecnico abbiano provocato un corto circuito, dando inizio al rogo che si è esteso rapidamente.

