Tragico scontro tra un bus di studenti e un minivan: è strage. Un viaggio ordinario si è trasformato in tragedia, ricordandoci quanto possa essere fragile la routine quotidiana. Nella notte, un trasferimento di gruppo ha portato a uno dei più gravi incidenti stradali degli ultimi anni.

L’intera comunità è in lutto per la perdita di numerosi giovani, un evento che ha scosso profondamente l’opinione pubblica a causa delle circostanze ancora poco chiare.

Incidente mortale nella notte: 15 vittime confermate

Lunedì, intorno all’1:10, un tragico incidente è avvenuto nello stato di Perak, nel nord della Malesia. Un autobus carico di studenti universitari e un minivan si sono scontrati, causando la morte di 15 persone, tra cui 13 studenti deceduti sul colpo, mentre altre due vittime sono spirate in seguito in ospedale. Si contano almeno 31 feriti.

Secondo le fonti locali, il bus si sarebbe ribaltato dopo aver perso il controllo, mentre il minivan è finito in un fossato. Le autorità stanno ancora indagando sulle precise dinamiche dell’incidente.

Testimonianze dei sopravvissuti: “Odore di bruciato nell’aria”

Le testimonianze dei sopravvissuti descrivono scene drammatiche. Aleeya Maisarah Azizzani, 21 anni, ha dichiarato: “Dopo aver centrato una fossa, il mezzo ha improvvisamente sbandato. Il guidatore ha rallentato, ma poi ha nuovamente preso velocità”. Alcuni passeggeri hanno notato un odore anomalo di bruciato all’interno del veicolo pochi istanti prima dell’impatto.

Un’altra giovane, Nur Irdina Huri, 22 anni, è riuscita a sopravvivere: “È accaduto tutto così in fretta. Sono riuscita a uscire da un piccolo buco, ma non potevo aiutare nessuno. Era buio”.

Indagini in corso e reazioni ufficiali

I soccorritori hanno dovuto utilizzare attrezzi da taglio per liberare i passeggeri intrappolati. Il capo della polizia locale, Noor Hisam Nordin, ha confermato che sono in corso accertamenti per chiarire le cause e identificare eventuali responsabilità.

Il Primo Ministro Anwar bin Ibrahim ha espresso il suo dolore: “Condoglianze alle famiglie delle vittime”. Un dato preoccupante accompagna questo tragico evento: secondo le statistiche ufficiali, ogni giorno in Malesia muoiono in media 12 persone sulla strada.