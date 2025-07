Grave incidente in autostrada, una famiglia distrutta per sempre – Nel pomeriggio del 15 luglio, un grave incidente stradale ha coinvolto una Fiat Panda con cinque persone e un cane a bordo nel tratto fiorentino dell’autostrada A1, tra Firenzuola e Badia, in direzione Bologna. Intorno alle ore 14, il veicolo è stato tamponato da un tir all’interno di una galleria.

Grave incidente in autostrada, una famiglia distrutta per sempre

L’impatto ha provocato la morte di tre passeggeri appartenenti alla stessa famiglia e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni, la Panda si sarebbe fermata improvvisamente in corsia di marcia, attivando le quattro frecce di emergenza. Le immagini di una telecamera interna alla galleria mostrano l’auto ferma, mentre altri veicoli riescono a evitarla. Poco dopo, sopraggiunge il tir che, nonostante un tentativo di frenata, non riesce a evitare la collisione. L’urto è stato talmente violento da rendere necessario l’intervento dei soccorritori con attrezzature specifiche.

Le vittime dell’incidente sull’autostrada A1: identità e condizioni dei superstiti

Le vittime dell’incidente in autostrada A1 sono Mauro Visconti, 69 anni, residente a Verbania, la moglie Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, originaria di Lima, e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni, anch’essa nata in Perù. La famiglia viveva da tempo a Gravellona Toce. Nell’auto viaggiavano anche Silvana Visconti, 37 anni, sorella di Carla, e la figlia di quest’ultima, la piccola Summer, di quattro anni. Entrambe sono sopravvissute all’impatto, ma si trovano in condizioni critiche: la madre è ricoverata con prognosi riservata al Policlinico di Careggi, mentre la bambina è stata trasferita all’ospedale pediatrico Meyer. Anche il cane di famiglia è deceduto nello schianto.

