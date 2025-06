Incidente in minicar, quattro giovani estratti dalle lamiere: le loro condizioni

È una notte da dimenticare quella tra lunedì 9 e martedì 10 giugno 2025: un grave incidente stradale ha coinvolto quattro ragazzi a bordo di una microcar, finita fuori strada. L’impatto, violentissimo, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i giovani dalle lamiere. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Le autorità indagano per chiarire la dinamica.

Incidente a Roma, microcar finisce fuori strada

Il dramma si è consumato intorno alle 2 del mattino, quando una microcar con a bordo quattro giovani stava percorrendo viale Bruno Buozzi, nel cuore del quartiere Parioli, a Roma. Una serata trascorsa insieme tra amici si è trasformata in un incubo improvviso: per cause ancora ignote, il conducente ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha sbandato e, all’altezza del civico 108, è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un ostacolo non ancora identificato.

I soccorsi

L’impatto è stato tale da rendere necessaria una complessa operazione di estrazione dalle lamiere, svolta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, intervenuti con la Squadra 9/A del Distaccamento di Prati. Sul posto sono arrivati anche diversi mezzi del 118. I paramedici hanno immediatamente soccorso i quattro feriti, trasportandoli d’urgenza in codice rosso nei vari ospedali della capitale.

