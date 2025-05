Schianto spaventoso sulla statale, una vittima e diversi feriti: traffico in tilt

Le strade italiane sono ancora una volta il palcoscenico di una tragedia inaspettata. Lunedì 19 maggio, poco dopo mezzogiorno, un terribile incidente ha scosso la tranquillità di una comunità, lasciando dietro di sé una scia di dolore e riflessioni sulla sicurezza stradale.

Schianto devastante sulla statale: un morto

Un impatto frontale tra due veicoli si è rivelato fatale per una donna, il cui destino è stato segnato in un istante. Le squadre di soccorso, giunte sul posto, hanno trovato una scena devastante: per la vittima, una residente di 64 anni, non c’è stato nulla da fare. Un altro individuo, ferito, è stato trasferito in ospedale con urgenza.

Il luogo dell’incidente è stato teatro di un imponente intervento di emergenza. Sono intervenuti soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, con il supporto di un’eliambulanza. La strada è rimasta bloccata fino a tarda serata, mentre si lavorava per ripristinare la sicurezza dell’area.

Questo tragico evento si è verificato lungo un tratto di strada noto per la sua pericolosità. In questa zona, la combinazione di traffico intenso e condizioni viarie non ottimali rappresenta un rischio costante, tramutando ogni viaggio in una potenziale minaccia.