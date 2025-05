Questa mattina, l’hinterland milanese è stato teatro di due drammatici incidenti ferroviari che hanno causato la morte di due persone. Gli eventi, avvenuti a distanza di meno di un’ora l’uno dall’altro, hanno sconvolto la comunità locale e gettato nel caos la circolazione dei treni.

Tragedia ferroviaria in Italia, ci sono morti: cos’è successo

Il primo incidente si è verificato alle prime luci dell’alba, quando un uomo è stato colpito da un convoglio in transito. Pochi chilometri più in là, un secondo tragico evento ha richiesto l’intervento urgente delle autorità, causando un blocco significativo del traffico ferroviario. Le circostanze di entrambe le morti restano avvolte nel mistero, con le indagini in corso.

Due persone investite sui binari a Milano: treni sospesi

Il primo allarme è stato lanciato alle 5:40 presso la stazione di Borgo Lombardo. Un uomo è stato investito da un treno in corsa, il cui impatto lo ha sbalzato a diversi metri di distanza. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso immediato. A seguire, intorno alle 6:15, un altro uomo è stato trovato senza vita sui binari di via Rosa Luxemburg. Anche in questo caso, sembra che la vittima sia stata colpita da un treno in transito. Le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi, tra cui quella di un gesto volontario.

