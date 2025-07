Kate Middleton a Wimbledon, come si presenta e il significato della spilla – C’era grande attesa per il suo arrivo, e ancora una volta Kate Middleton non ha deluso. La principessa del Galles è tornata a calcare il sacro prato di Wimbledon, in occasione della finale femminile del torneo, che quest’anno ha visto sfidarsi Amanda Anisimova e Iga Świątek. Un appuntamento immancabile per gli appassionati di tennis, ma anche per gli osservatori della monarchia britannica: la presenza della moglie del principe William è ormai diventata un rituale che mescola glamour, impegno istituzionale e comunicazione non verbale.

Seduta nel prestigioso Royal Box del Centre Court, Kate ha attirato come sempre i riflettori. Ma non solo per la sua posizione all’interno della royal family o per la sua impeccabile compostezza: anche stavolta è stato l’outfit scelto a parlare per lei. Un abito rigorosamente bianco, sobrio e raffinato, con una giacca a mezze maniche e una gonna plissettata dal taglio classico. Un look pensato, calibrato, studiato in ogni dettaglio. E, come sempre, pregno di significati.

Patrona del tennis britannico: il ruolo istituzionale della principessa

Kate non è solo un’appassionata spettatrice del torneo: dal 2016 è patrona reale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, l’ente che organizza Wimbledon. L’incarico le fu conferito dalla regina Elisabetta II, che le ha affidato uno dei compiti più simbolici e prestigiosi nel panorama sportivo del Regno Unito. Da quel momento, la presenza della principessa del Galles a Wimbledon è diventata più di una semplice apparizione mondana: rappresenta ufficialmente la royal family in uno degli eventi più seguiti e amati del calendario britannico. E ogni dettaglio, dall’abbigliamento al comportamento, è carico di un significato che va oltre il gusto personale.

Dopo aver indossato nel 2023 un abito viola – tonalità regale per eccellenza, scelta durante un periodo molto delicato legato alla sua salute – quest’anno Kate ha optato per un ritorno alla purezza del bianco. Un colore che richiama la tradizione del tennis ma anche un messaggio di sobrietà, rinascita, rigore. Niente eccessi, nessun guizzo stilistico fuori misura: solo l’eleganza sobria e rassicurante che l’ha sempre contraddistinta. Nel 2023, la sua presenza era stata un segnale forte: era solo la seconda uscita pubblica dopo la diagnosi di un tumore (i cui dettagli non sono mai stati resi noti). In quell’occasione, secondo gli esperti reali, il viola simboleggiava forza e stabilità, un modo per rassicurare i sudditi, per dire che la principessa era ancora lì, presente e salda, nonostante tutto. Oggi, con il bianco, il messaggio sembra essere un altro: quello di una normalità ritrovata. Ai più non è sfuggito l’accessorio…

