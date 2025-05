Kate Middleton cambia look per l’anniversario con William: il nuovo colore di capelli

Il 29 aprile 2025 non è stato solo un giorno speciale per Kate Middleton e il Principe William, che hanno celebrato il loro 14° anniversario di matrimonio, ma anche per gli osservatori reali di tutto il mondo. In occasione della visita ufficiale alle isole di Mull e Iona, in Scozia, la Principessa del Galles ha sfoggiato un nuovo look che ha subito catalizzato l’attenzione: una chioma biondo caramello, luminosa e raffinata, che segna un’evoluzione nel suo stile personale.

Leggi anche: Proposta di matrimonio a sorpresa per la cantante italiana: il dolce gesto nel giorno del compleanno

Leggi anche: Lutto nella musica, addio a una vera icona degli anni Sessanta

Un cambiamento di stile che parla chiaro

Il nuovo colore di capelli di Kate Middleton, più chiaro e brillante rispetto al solito castano, ha donato una nuova luce al suo viso, valorizzandone la freschezza e il sorriso radioso. Da sempre icona di eleganza, la Principessa si conferma anche musa di tendenza, capace di lanciare mode con ogni dettaglio. I riflessi dorati nei capelli hanno subito fatto impazzire i fan, che hanno invaso i social di commenti positivi e complimenti per questa scelta audace ma perfettamente dosata. (continua dopo la foto)

Un ritorno simbolico in Scozia: lì dove tutto è cominciato

Il viaggio nelle Highlands ha assunto anche un forte valore simbolico per la coppia reale: Kate e William si sono conosciuti all’università di St. Andrews, proprio in Scozia. L’anniversario celebrato tra paesaggi suggestivi e borghi pittoreschi è stato quindi anche un tuffo nei ricordi. Kate ha scelto per l’occasione un look perfettamente in sintonia con l’ambiente, con un outfit country-chic capace di mescolare stile, eleganza e praticità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva