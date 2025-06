La donna nel sacco e la bambina di sei mesi, tutte le ipotesi dei macabri ritrovamenti – Un sabato pomeriggio che doveva essere come tanti altri, immerso nel verde rigoglioso di Villa Doria Pamphili, si è trasformato in un teatro di orrore e mistero. Tra i rifiuti e l’erba incolta, due donne hanno fatto una scoperta scioccante: una bambina di pochi mesi giaceva abbandonata, il suo piccolo corpo nudo riverso sulla terra, tra sacchetti e lattine. Erano circa le 16:30: non c’era traccia di sangue, ma ben visibili erano lividi su braccia e gambe. Quattro ore dopo, a poco distanza, un’altra scoperta: il cadavere di una donna, rinchiuso in un sacco nero.

La donna non aveva con sé alcun documento. Nessuno sembrava sapere chi fosse, né qualcuno ne aveva denunciato la scomparsa. Anche la bambina era priva di identità, un enigma tra le braccia della morte. L’ipotesi più accreditata è che potessero essere madre e figlia, ma nessuna certezza si è fatta strada tra le ombre delle possibilità. Gli investigatori avanzano l’idea che la bambina possa essere morta dopo la madre, ma è solo un’ipotesi ancora da confermare.

Un buco nella recinzione, ormai consumato dal tempo, offre un passaggio facile a chiunque voglia intrufolarsi nel parco senza essere visto. Potrebbe essere stato utilizzato durante la notte o alle prime luci dell’alba, magari approfittando della festa che aveva animato il parco la sera precedente. Gli agenti hanno già sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza, nella speranza di trovare indizi che possano condurre a chi ha portato quei corpi tra le piante. Le ipotesi sono molteplici: potrebbe trattarsi di un delitto domestico, di un tragico infanticidio, o dell’azione di una terza persona.

