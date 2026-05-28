 La famosissima si lancia dalla finestra: “È davvero lei, è terribile”

Tragedia all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove Maria Carmela D’Angelo, 58 anni, è morta dopo essersi lanciata da una finestra del reparto Grandi Ustionati in cui era ricoverata. La donna era sopravvissuta a un grave incidente sul lavoro avvenuto nei giorni precedenti, ma non avrebbe retto al peso del trauma legato alle conseguenze delle ustioni e al percorso medico che l’attendeva.

La vittima era conosciuta a Roccadaspide (Salerno) come titolare della pasticceria “Le Delizie di Maria”, attività avviata nel 2002 e diventata negli anni un punto di riferimento nel territorio.

Il dramma al Cardarelli: chi era Maria Carmela D’Angelo

Maria Carmela D’Angelo era una commerciante di 58 anni, molto nota nel Salernitano per la sua attività artigianale legata ai dolci tipici cilentani. Secondo quanto ricostruito, era stata trasferita e ricoverata nel capoluogo campano a seguito di un incidente avvenuto nel laboratorio della sua pasticceria.

La donna, stando alle informazioni disponibili, portava avanti ricette di famiglia tramandate da nonna e zia. Proprio durante una fase di lavorazione, una fiammata improvvisa l’avrebbe investita provocandole ustioni profonde.

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