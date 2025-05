La profezia della Papessa Giovanna: chi è la donna che ha previsto l’elezione di Leone XIV

La profezia della Papessa Giovanna: chi è la donna che ha previsto l’elezione di Papa Leone XIV. Il nome del nuovo Papa ha sorpreso tutti. Robert Francis Prevost, fino a poco tempo fa vescovo e cardinale, è stato eletto senza che nessuno si aspettasse una sua nomina. Un risultato che ha stupito tanto i vaticanisti quanto l’intelligenza artificiale, che non avevano previsto l’esito del conclave. Eppure, c’è chi aveva già previsto non solo l’elezione di Prevost, ma anche una serie di dettagli incredibili, ben prima che fosse annunciato il suo nome. Una previsione che ha scatenato il fenomeno del Fantapapa, il gioco che mescola la tradizione del calcio e della musica con l’elezione papale.

L’intuizione di Papessa Giovanna sul Conclave

Dietro il nome misterioso di Papessa Giovanna si nasconde un’appassionata del gioco Fantapapa, che ha previsto con incredibile precisione l’elezione di Robert Francis Prevost. Questo gioco, ideato da Pietro Pace e Mauro Vanetti, permette ai partecipanti di “selezionare” i possibili candidati al papato, come in una sorta di FantaSanremo, ma con l’aggiunta di un pizzico di spiritualità. La previsione di Giovanna non si è fermata alla sola elezione di Prevost. “Avevo già intuito che Prevost sarebbe stato il nuovo Papa, ma sono riuscita a prevedere anche la data dell’annuncio, il contenuto del discorso e perfino il suo ruolo precedente nella Chiesa”, ha raccontato l’utente, che ha ottenuto ben 3.600 punti, superando avversari temibili come Alea Iacta Est e Frisorum I.

La formazione vincente al Fantapapa

Papessa Giovanna non ha scelto i suoi “papabili” a caso. La sua formazione vincente per il Fantapapa è stata accuratamente studiata, combinando intuizioni personali e conoscenze ecclesiastiche. Con il cardinale Prevost come capitano, Giovanna ha formato un team che ha sorpreso tutti. Tra i “papabili” inseriti nella sua squadra, spiccano nomi come Aveline, Tagle, Parolin e Zuppi, tutti candidati che avrebbero potuto far parte del conclave. La vittoria, tuttavia, non è stata priva di errori: Papessa Giovanna aveva inizialmente pensato che il nome del nuovo Papa sarebbe stato Francesco II, che la fumata bianca sarebbe arrivata solo al terzo tentativo e che il Papa non avrebbe indossato occhiali. Nonostante questi errori, la sua intuizione sull’eletto è risultata vincente, come riportato anche da Fanpage.

