Lutto nella musica italiana, addio a un mito assoluto: la sua band famosa in tutto il mondo

I Planet Funk hanno annunciato sui loro canali social la scomparsa del co-fondatore del gruppo, condividendo una foto che lo ritrae mentre suona: “È con grande dolore che comunichiamo la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni”. L’ufficio stampa della band ha fatto sapere che le informazioni sulle esequie verranno comunicate “appena possibile”. Domenico GG Canu, questo il nome con cui era conosciuto nella scena musicale, aveva fondato i Planet Funk nel 1999 assieme ai tastieristi Marco Baroni e Alex Neri e al bassista Sergio Della Monica. Proprio Della Monica era scomparso nel 2018.

Morto Domenico GG Canu, fondatore dei Planet Funk

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Canu era malato da tempo: soffriva di un tumore al colon. Prima dell’avventura Planet Funk, Canu era stato tra i fondatori dei Souled Out, assieme ad Alessandro Sommella e allo stesso Della Monica. Il gruppo napoletano si fuse poi con i Kamasutra, duo originario di Sarzana composto da Marco Baroni e Alex Neri. Dall’unione di queste due formazioni nacque un collettivo destinato a lasciare il segno ben oltre i confini italiani.

